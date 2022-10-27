Был и "дружественный огонь": СБУ о том, как боролись с хаосом в Киеве в первые дни вторжения

В первые дни войны Россия пыталась захватить Киев, на что украинским защитникам пришлось оперативно реагировать. Из-за вторжения России в Киеве были случаи "дружественного огня".

Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк рассказал, что в первые дни стояла задача не позволить врагу зайти в Киев. Следовательно, СБУ, Нацгвардия, ГУР МО выехали навстречу врагу в Гостомельском направлении.

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Руководитель СБУ рассказал о "дружественном огне" в Киеве

По словам Малюка, в первые дни полномасштабного наступления России фугасили дороги и происки в Киев. Именно в эти дни в столице начался хаос, в том числе и "дружественный огонь".

Работали около двух суток, в столице тогда начался отчасти хаос – в том числе и "дружественный огонь". Мы были вынуждены срочно принимать управленческие решения, чтобы все работало как оркестр,

– сказал руководитель СБУ.

. "Дружественный огонь" – это военный термин, обозначающий огневой контакт против своих войск или войск союзника, приведшего к потерям. В зарегистрированной военной истории были тысячи случаев "дружественного огня", что повлекло примерно от 2% до 20% всех потерь в боях.Во Второй мировой войне военные потери в результате "дружественного огня" составили 21%. Во время войны в Персидском заливе в 1990 – 1991 годах погибли 35 американских солдат в результате "дружественного огня". Почти каждый четвертый погибший был жертвой "дружественного огня".

Малюк рассказал, что был создан соответствующий штаб, согласно которому СБУ, Нацполиция, Нацгвардия и ГУР поделили Киев на 10 секторов, а Киевскую область – на 7 секторов. Также присоединились спецназовцы и детективы НАБУ.

"Главной задачей было перерезать врагу логистику на подступах к Киеву, на Чернобыльском направлении. Для этого мы быстро создали подразделение в рядах СБУ, к нему были присоединены агентурные силы из неравнодушных сограждан. Уничтожили пункт тылового управления врага, и еще многое было сделано". . Но, к сожалению, там были и наши первые потери", – рассказал он.

У нас называли ДРГ каждого с оружием

Малюк прокомментировал то, что в Киеве обнаружили большое количество ДРГ. По его словам, это "были не сами ДРГ, а группы по отдельным признакам ДРГ".

Классическая ДРГ – это группа вражеских спецназовцев, выполняющая диверсионно-разведывательные задачи. У нас же стали называть ВРГ каждого с оружием в руках. А пример классической ДРГ мы показали на реализации в Балаклее,

– рассказал Малюк.

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. Российским военным удалось частично оккупировать территории Киевской области в марте 2022 года. В апреле украинские силы выбили россиян и деоккупировали Киевщину. В результате зверств россиян в Киевской области погибли более 1 тысячи гражданских.