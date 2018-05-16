Руководитель "РИА Новости-Украина" Вышинский не признает подозрение в госизмене

Подозреваемый в государственной измене руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский не признает объявленное ему подозрение. Свое задержание журналист считает преследованием и провокацией.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Вышинского – Андрея Доманского, который присутствовал во время вчерашних обысков в офисе "РИА Новости-Украина".

Вчера были проведены следственные действия, в частности, обыски в офисах. Также я находился рядом с Кириллом во время обыска в квартире. Я наблюдал и давал свои возражения и замечания о нарушении процессуальных норм, они зафиксированы в протоколе. Были многочисленные нарушения, о которых сторона защиты будет заявлять при избрании меры пресечения,

– сказал Доманский.

Читайте также: Россия открыла дело из-за задержания руководителя "РИА Новости-Украина"

Он подтвердил, что Вышинского доставили в Херсон, где ему должны избрать меру пресечения. При этом адвокат уточнил, что меру пресечения журналисту будут выбирать 16 или 17 мая, но по состоянию на 14:00 среды соответствующего ходатайства Вышинскому еще не вручили.

Доманский не смог прокомментировать состояние здоровья Вышинского, а также заявления жены журналиста о том, что подозреваемый не может обходиться без медикаментов.

"По состоянию на вчера он, как и каждый человек был бы при таких действиях, был подавлен. Что касается сегодня – я не могу комментировать, каково его состояние, я его не видел и с ним не общался. Но разглашать такие данные я не имею права", – сказал адвокат.

Он добавил, что Вышинского еще не допрашивали.

Допроса при мне не было. Он не был еще допрошен. Проводится ли сейчас этот допрос – не знаю. Не исключаю. Но заявляю, что такую перевозку (без защитника) расцениваю как грубое нарушение права на защиту,

– заявил Доманский.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.



Впоследствии в СБУ объяснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России. 16 мая журналиста этапировали в Херсон для избрания ему меры пресечения.



Генпрокурор Украины Юрий Луценко объяснил, что действия работников "РИА Новости-Украина" подпадают под признаки уголовной статьи "Государственная измена".