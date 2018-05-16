Руководитель "РИА Новости-Украина" Вышинский не признает подозрение в госизмене
Подозреваемый в государственной измене руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский не признает объявленное ему подозрение. Свое задержание журналист считает преследованием и провокацией.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Вышинского – Андрея Доманского, который присутствовал во время вчерашних обысков в офисе "РИА Новости-Украина".
Вчера были проведены следственные действия, в частности, обыски в офисах. Также я находился рядом с Кириллом во время обыска в квартире. Я наблюдал и давал свои возражения и замечания о нарушении процессуальных норм, они зафиксированы в протоколе. Были многочисленные нарушения, о которых сторона защиты будет заявлять при избрании меры пресечения,
– сказал Доманский.
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Он подтвердил, что Вышинского доставили в Херсон, где ему должны избрать меру пресечения. При этом адвокат уточнил, что меру пресечения журналисту будут выбирать 16 или 17 мая, но по состоянию на 14:00 среды соответствующего ходатайства Вышинскому еще не вручили.
Доманский не смог прокомментировать состояние здоровья Вышинского, а также заявления жены журналиста о том, что подозреваемый не может обходиться без медикаментов.
"По состоянию на вчера он, как и каждый человек был бы при таких действиях, был подавлен. Что касается сегодня – я не могу комментировать, каково его состояние, я его не видел и с ним не общался. Но разглашать такие данные я не имею права", – сказал адвокат.
Он добавил, что Вышинского еще не допрашивали.
Допроса при мне не было. Он не был еще допрошен. Проводится ли сейчас этот допрос – не знаю. Не исключаю. Но заявляю, что такую перевозку (без защитника) расцениваю как грубое нарушение права на защиту,
– заявил Доманский.
Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.
Впоследствии в СБУ объяснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России. 16 мая журналиста этапировали в Херсон для избрания ему меры пресечения.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко объяснил, что действия работников "РИА Новости-Украина" подпадают под признаки уголовной статьи "Государственная измена".
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