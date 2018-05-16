Керівник "РИА Новости Украина" Вишинський не визнає підозру у держзраді

Підозрюваний у державній зраді керівник "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський не визнає оголошену йому підозру. Своє затримання журналіст вважає переслідуванням та провокацією.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на адвоката Вишинського – Андрія Доманського, який був присутній під час учорашніх обшуків в офісі "РИА Новости Украина".

Учора були проведені слідчі дії, зокрема, обшуки в офісах. Також я перебував поруч з Кирилом під час обшуку у квартирі. Я спостерігав і давав свої заперечення та зауваження щодо порушення процесуальних норм, вони зафіксовані у протоколі. Були численні порушення, про які сторона захисту буде заявляти під час обрання запобіжного заходу,

– сказав Доманський.

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Він підтвердив, що Вишинського доставили до Херсона, де йому мають обрати запобіжний захід. При цьому адвокат уточнив, що міру запобіжного заходу журналістові обиратимуть 16 або 17 травня, але станом на 14:00 середи відповідного клопотання Вишинському ще не вручили.

Доманський не зміг прокоментувати стан здоров'я Вишинського, а також заяви дружини журналіста про те, що підозрюваний не може обходитися без медикаментів.

"Станом на вчора він, як і кожна людина була б під час таких дій, був пригнічений. Що стосується сьогодні – я не можу коментувати, який його стан, бо я його не бачив і з ним не спілкувався. Але розголошувати таких даних я не маю права", – сказав адвокат.

Він додав, що Вишинського ще не допитували.

Допиту при мені не було. Він не був ще допитаний. Чи зараз цей допит проводиться – не знаю. Не виключаю. Але заявляю, що отаке перевезення (без захисника) розцінюю як грубе порушення права на захист,

– заявив Доманський.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.



Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії. 16 травня журналіста етапували до Херсона для обрання йому запобіжного заходу.



Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки кримінальної статті "Державна зрада".