Топ-руководителей Госпродпотребслужбы разоблачили на миллионных растратах
Источник:ГБР
Руководители Госпродпотребслужбы придумали и почти реализовали схему по растрате почти 2,5 миллиона гривен государственных средств. Однако следователи ГБР совместно с сотрудниками СБУ вовремя разоблачили сделку.
Как пояснили в Государственном бюро расследований, руководство учреждения придумало сделку с фиктивной закупкой программного обеспечения, чтобы присвоить себе средства.
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Как работала схема
Высшие руководители Госпродпотребслужбы организовали тендер на создание программного обеспечения, который выиграла заранее определенная компания. В конце прошлого года программное обеспечение почти на 2,5 миллиона гривен было заказано, но фактически никто ничего не собирался делать, поскольку аналогичная по функциям программа уже работала в Госпродпотребслужбе.
Дельцы уже успели подготовить поддельные документы о выполнении работ и перечислили средства на счет подрядчика. Однако работники ГБР и СБУ разоблачили сделку и арестовали деньги на счету,
– отметили в Государственном бюро расследований.
Как работала преступная схема: смотрите видео
Таким образом с поличным поймали:
- исполняющего обязанности Госпродпотребслужбы,
- его заместителя,
- двух руководителей подразделений,
- одного бывшего работника государственного учреждения,
- частного бизнесмена.
Всем им сообщили о подозрении по статьям:
- 191 о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением;
- 366 о служебном подлоге.
Теперь им грозит лишение свободы сроком до 12 лет.
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