Топ-руководителей Госпродпотребслужбы разоблачили на миллионных растратах

Руководители Госпродпотребслужбы придумали и почти реализовали схему по растрате почти 2,5 миллиона гривен государственных средств. Однако следователи ГБР совместно с сотрудниками СБУ вовремя разоблачили сделку.

Как пояснили в Государственном бюро расследований, руководство учреждения придумало сделку с фиктивной закупкой программного обеспечения, чтобы присвоить себе средства.

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Как работала схема

Высшие руководители Госпродпотребслужбы организовали тендер на создание программного обеспечения, который выиграла заранее определенная компания. В конце прошлого года программное обеспечение почти на 2,5 миллиона гривен было заказано, но фактически никто ничего не собирался делать, поскольку аналогичная по функциям программа уже работала в Госпродпотребслужбе.

Дельцы уже успели подготовить поддельные документы о выполнении работ и перечислили средства на счет подрядчика. Однако работники ГБР и СБУ разоблачили сделку и арестовали деньги на счету,

– отметили в Государственном бюро расследований.

Как работала преступная схема: смотрите видео

Таким образом с поличным поймали:

исполняющего обязанности Госпродпотребслужбы,

его заместителя,

двух руководителей подразделений,

одного бывшего работника государственного учреждения,

частного бизнесмена.

Всем им сообщили о подозрении по статьям:

191 о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением;

366 о служебном подлоге.

Теперь им грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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