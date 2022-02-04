Руководители МИД Чехии, Словакии и Австрии готовятся к визиту в Украину

На фоне угрозы нового российского вторжения в Украину приедут министры иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии. Их визит запланирован на 7 – 8 февраля.

Подробности о предстоящей поездке рассказали в чешском МИДе. Там уточнили, что в Киеве глава ведомства Ян Липавски встретится с рядом украинских чиновников.

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Европейские чиновники посетят не только Киев

Министры проведут переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмигалем, спикером парламента Русланом Стефанчуком и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Кроме этого, они посетят Харьков и зону проведения ООС. "Липавськи подтвердит чешскую поддержку территориального единства и суверенитета Украины, а также процесса реформ и евроатлантического направления страны", – подчеркнули в Праге.

Украина получит гуманитарную помощь от Чехии

В рамках этого визита глава чешского МИД передаст Украине гуманитарную помощь. Речь идет о 500 "травматических наборах" или же аптечках – на сумму 3,6 миллиона чешских крон (около 4,7 миллиона гривен).

Как отметили в ведомстве, Чехия уже давно помогает Украине. В 2021 году, например, нашему государству передали помощь на 74 миллионов крон, а это почти 100 миллионов гривен.

Наши усилия направлены на поддержку местного населения и развитие потенциала государственных институтов, в частности – на востоке Украины,

– говорится в сообщении.

Еще 18,5 миллионов крон (почти 24,5 миллиона гривен) выделили на сотрудничество по трансформации для поддержки развития гражданского общества и свободы СМИ в Украине.