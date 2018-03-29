Руководители госкомпаний, которые распоряжаются миллиардами, избегают э-декларирования

В этом году впервые вместе с чиновниками подают декларации антикоррупционные активисты. Вместе с тем, остаются "неприкасаемые", причастные к распределению миллиардов государственных средств. Одними из тех, кто не подает декларации – руководители государственных банков, газодобывающих компаний, насквозь коррумпированной зерновой корпорации и агентства, ответственного за ремонт дорог.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции.

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Когда даже антикоррупционные активисты подают декларации, закон не заставляет декларироваться руководителей крупных предприятий. К примеру, таковыми являются известные из-за громких коррупционных скандалов Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ), Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), Укртрансгаз, Надра Украины, Укргаздобыча и многие другие.

В частности декларацию не будет подавать Виктор Субботин – директор ОАО "Турбоатом", которым на 75% владеет государство. Это один из крупнейших украинских производителей турбин для тепловых, атомных и гидроэлектростанций для 45 стран. Также государственный Турбоатом является крупнейшим кредитором частного Мегабанка. А Субботин владеет 60%.

Сам Субботин не видит конфликта интересов в таком сотрудничестве. А НАПК не видит ничего удивительного в том, что руководитель на 75% государственного Турбоатома не подает свою декларацию, – говорится в статье ГПК.

Не подают декларации также ТОПы всех четырех государственных банков: Укрэксимбанка, Приватбанка, Укргазбанка и Сбербанка.

Укрэксимбанк, который полностью принадлежит Кабинету Министров Украины, потратил почти 2 миллиона гривен на рекламу в британских изданиях, которую невозможно найти.

94,94% акций Укргазбанка принадлежат государству. В 2016 году там по завышенным ценам закупили компьютеров на 64 миллиона, а в 2017 году прокуратура наконец сообщила о подозрении бывшему заместителю председателя правления Укргазбанка относительно служебной подделки и служебной халатности, что нанесло ущерб на сумму более 155 миллионов гривен.

Приватбанку – в 2016 году государство выделило 139,3 миллиарда гривен на его докапитализацию, однако руководитель банка не обязан подавать электронную декларацию. Руководство государственного Ощадбанка – второго по величине активов и крупнейшего по количеству отделений всех банков Украины – также не декларируется.

Не менее интересным среди недекларантов является ОАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) – убыточный государственный зернотрейдер. А убыточный из-за того, что воруют,

– отмечают антикоррупционеры.

В перечне говорится также о ПАО "Укртрансгаз", которое полностью принадлежит крупнейшей нефтедобывающей компании Украины НАК "Нафтогаз", руководство которой также избегает е-декларирования.

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Не декларируются также руководители государственного ПАО "Укргидроэнерго" (УГЭ) с уставным фондом 1,12 миллиарда гривен, которому принадлежат земля и объекты гидроэнергетики такие, как Каневская, Днестровская, Днепровская ГЭС. Общая стоимость последних – миллиарды долларов.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) не требует от руководителей этих крупных государственных предприятий подавать декларации наравне с другими госслужащими.

Напомним, кампания по декларированию истекает 1 апреля. В этом году, кроме госслужащих, декларации обязаны подавать также и антикоррупционеры.