Руководителя пыточной "Изоляция" Куликовского взяли под стражу

Денису "Палычу" Куликовскому, который причастен к убийствам украинцев в пыточной "Изоляция", избрали меру пресечения. Он будет находиться под стражей в течение 60 дней.

Соответствующее решение 10 ноября принял Приморский суд Мариуполя. Отметим, что меру пресечения избрали без возможности внесения залога за подозреваемого.

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Роль Куликовского еще устанавливают

В ходе расследования правоохранители установили, что Куликовский был одним из руководителей пыточной "Изоляция" в оккупированном Донецке. Именно там российские наемники жестоко пытали украинских пленных. Мужчине инкриминируют создание террористической организации и незаконного вооруженного формирования, торговлю людьми и жестокое обращение с пленными.

Сейчас следствие по делу еще продолжается. В прокуратуре отметили, что еще устанавливают роль Куликовского в преступлениях. "Палыча", которого разыскивали еще с 2020 года, поймали накануне в Киеве. Где и при каких обстоятельствах – пока не разглашают. Впрочем, сам задержанный утверждает, что уже 2 года живет в столице.

Основное о боевике "Палыче"

По информации СМИ, Денису Куликовскому – 36 лет. Мужчина был женат, имеет сына. Является уроженцем Донбасса, учился в сельской школе возле прифронтового Курахово.

Родные российского наемника утверждают, что давно не выходили на контакт с "Палычем". Родители и бывшая жена неохотно делятся любой информацией, которая может его касаться.

Бывшие пленные, которым удалось выбраться из "Изоляции", описывают Куликовского как очень жестокого человека. А также утверждают, что у него даже были проблемы с психикой.