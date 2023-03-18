Пока солдаты гниют в окопах: руководство Минобороны России покупает жилье за миллионы рублей

Военное руководство России во время полномасштабной войны не отказывает себе в покупке элитного жилья. Стоимость недвижимости оценивается в десятки или даже сотни миллионов рублей.

Такие результаты показало расследование журналистов. Заместители Шойгу наживаются на войне, пока оккупантов отправляют на верную гибель, а их семьям выдают пельмени, дрова, шубы и так далее.

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Квартиры на миллионы рублей: как шикуют сотрудники российского Минобороны

Такой себе Николай Панков уже 18 лет работает в должности заместителя министра обороны – дольше, чем Шойгу возглавляет это ведомство. На свою дочь Марию он записал четырехкомнатную квартиру в ЖК "Дом управления делами президента" стоимостью около 70 миллионов рублей, которая находится в том же доме, где когда-то жил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Интересно, что из реестра данные об этой квартире удалены, они остались только в архивных записях, которые есть в распоряжении журналистов.



Николай Панков / Фото росСМИ

В 2022 году Шойгу назначил себе нового заместителя – Виктора Горемыкина, который уже много лет работает в российском Минобороны. За это время он стал владельцем авто Lexus и квартиры площадью 141 квадратный метр за 50 миллионов рублей.

На сына Горемыкина, которого отец пристроил на работу в ФСБ, записана квартира площадью почти в 110 квадратных метров и стоимостью 50 миллионов рублей.



Виктор Горемыкин / Фото росСМИ

Павел Попов один из самых преданных заместителей Шойгу, с тех пор, как тот еще возглавлял МЧС. Он с женой является владельцем квартиры в московском ЖК "Смоленская застава" стоимостью 70 миллионов рублей, но ее супруги получили бесплатно от Минобороны.

В том же ЖК получил квартиру еще один заместитель Шойгу – Александр Фомин. Недвижимость стоимостью более 140 миллионов рублей задекларировали на имя его сына.

Также в "Смоленском заставе" квартиру получил руководитель восьмого управления генштаба Юрий Кузнецов.



ЖК "Смоленская застава" / Фото The Insider

В этом элитном ЖК квартиру стоимостью 70 миллионов также получил и командующий русскими сухопутными войсками Олег Салюков. Кроме того, его сын получает заказы от Минобороны в качестве подрядчика, которые тоже дает семье немалые доходы.



Александр Салюков / Фото росСМИ

Начальник военно-топографического управления генштаба Александр Железнюк, контр-адмирал Олег Криворог, начальник войск радиоэлектронной борьбы Юрий Ласточкин, начальник главного управления связи Вадим Шамарин и подозреваемый в зверствах в Буче Сергей Чубарикин также получили квартиры стоимостью в десятки миллионов рублей в доме возле станции метро ЦСКА в Москве.

Командующий группировкой оккупантов "Восток" Рустам Мурадов также получил от Минобороны дорогую квартиру и ездит на автомобиле BMW X7, стоимость которого превышает несколько официальных годовых доходов генерала.



Рустам Мурадов и Путин / Фото росСМИ

Советница Шойгу "сорвала куш"

В 2012 году Шойгу назначил своей советницей Марию Китаеву. По состоянию на 2020 год она еще была в должности, однако работает ли до сих пор она там – неизвестно. Однако известно другое – стоимость ее квартир превышает миллиард рублей, в частности речь идет о:

квартире в ЖК "Охотничий дом" за 200 миллионов рублей;

квартире в ЖК "Дом на Бурденко" за 26 миллионов (оформлена на маму);

квартире в ЖК "Дом со львами" за 200 миллионов;

2 квартиры в ЖК "3-й Самотечный переулок" за 100 миллионов каждая, одна из них оформлена на брата;

квартире в ЖК "Bunin" за 490 миллионов, оформленную на брата, а на его дочь оформлена квартира за 80 миллионов;



Мария Китаева – советница-магнатка / Фото из соцсетей

Стоимость квартир суммарно составляет более 1,4 млрд рублей. Также Китаева проводила застройки на землях Минобороны, проданных по заниженным ценам. Этому, вероятно, способствовал и ее муж Юрий Садовенко – заместитель Шойгу.

Также в собственности супругов есть автомобили.

Тем временем русские солдаты сотнями погибают каждый день, пока российское Минобороны обогащается незаконным путем, время от времени делая представления о поддержке семей солдат и погибших.