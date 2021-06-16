Руководство отошло от обещаний, – Юрчишин о расколе в "Голосе"

Нардеп Ярослав Юрчишин в комментарии 24 каналу заявил, что если руководство партии отходит от своих обещаний, данных избирателям, есть 2 пути. Можно молчать или оперативно отреагировать.

По словам политика, последняя каплей для "Голоса" стала регистрация законопроекта о "выхолащивании" полномочий НАПК в сфере контроля партийных финансов, а также появление на повестке дня в Раде русификаторских законов.

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Наша реакция – снять руководителя фракции (Ярослава Железняка – 24 канал) и главу партии (Киру Рудик – 24 канал),

– отметил Юрчишин.

Нардеп подчеркнул: именно руководитель фракции формирует все договоренности относительно голосования, поэтому он приоритетно виноват в голосовании 15 июня.

Кроме того, Юрчишин рассказал: руководительница партии прогуляла более 50% заседаний. Это является основанием для составления мандата.

Юрчишин о работе "Справедливости"

Нардепы от "Голоса" 16 июня объявили о создании объединения "Справедливость". Сейчас туда вошли 10 политиков. Юрчишин выразил надежду, что другие члены политсилы, кроме Железняка и Рудик, реалистично оценивают ситуацию и со временем также присоединятся к работе.

Сейчас "Справедливость" будет действовать в рамках фракции. На этом этапе объединение будет функционировать в условиях совместной координации. В то же время вести переговоры с другими фракциями уполномочены Юлия Клименко и Владимир Цабаль.

Позиция "Голоса"

В официальном комментарии партии "Голос" говорится, что деятельность депутатов регулируется законом, а не желанием. Согласно украинскому законодательству, депутатские группы имеют право создавать только внефракционные депутаты.

"Мы уважаем коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может противоречить и нарушать закон", – отметили в "Голосе".

Совет политсилы 16 июня рассмотрит заявление части фракции "Голос" в Верховной Раде и даст ей оценку.