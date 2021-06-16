За словами політика, остатньою краплею для "Голосу" стала реєстрація законопроєкту про "вихолощення" повноважень НАЗК у сфері контролюю партійних фінансів, а також поява на порядку денній у Раді русифікаторських законів.

Зауважте Прогулює 60% засідань: депутати з "Голосу" ініціюють виключення Рудик з партії

Наша реакція – зняти керівника фракції (Ярослава Железняка – 24 канал) та голову партії (Кіру Рудик – 24 канал),

– наголосив Юрчишин.

Нардеп наголосив: саме керівник фракції формує усі домовленості щодо голосування, тому він пріоритетно є винним у голосуванні 15 червня.

Окрім того, Юрчишин розповів: очільниця партії прогуляла понад 50% засідань. Це є підставою для складання мандату.

Юрчишин про роботу "Справедливості"

Нардепи від "Голосу" 16 червня оголосили про створення об'єднання "Справедливості". Наразі туди увійшли 10 політиків. Юрчишин висловив сподівання, що інші члени політсили, окрім Железняка та Рудик, реалістично оцінюють ситуацію і з часом також долучаться до роботи.

Наразі "Справедливість" діятиме у межах фракції. На цьому етапі об'єднання функціонуватиме за умов спільної координації. Водночас вести переговори з іншими фракціями уповноважені Юлія Клименко та Володимир Цабаль.

Позиція "Голосу"

В офіційному коментарі партії "Голос" мовиться, що діяльність депутатів регулює закон, а не бажання. Відповідно до українського законодавства, депутатські групи мають право створювати тільки позафракційні депутати.

"Ми поважаємо колег в їхньому бажанні мати альтернативну точку зору, але вона не може суперечити і порушувати закон", – наголосили у "Голосі".

Рада політсили 16 червня розгляне заяву частини фракції "Голос" у Верховній Раді та дасть їй оцінку.