"Украина настаивает на продолжении войны": президент Болгарии сделал циничное заявление

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что якобы "Украина настаивает на продолжении войны с Россией". В посольстве подвергли критике политика за такие слова.

Циническое заявление болгарский президент сделал во время общения с журналистами. Более того, он подчеркнул, что счет за войну оплачивает вся Европа, сообщает 24 Канал.

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Радев обвинил Украину

По мнению Радева, Украина "настаивает" на ведомой войне, которую развязала Россия. Кроме того, он считает, что война имеет экономическое, социальное и политическое измерение и представляет угрозу всей Европе.

Украина настаивает на продолжении этой войны, но расплачивается вся Европа,

– заявил Радев.

Кроме того, болгарский президент призвал страну сохранять "нейтралитет" по вопросу российско-украинской войны.

Украина больше всего хочет мира

В посольство Украины в Болгарии опровергли слова Радева. В ведомстве подчеркнули, что только агрессор настаивает на ведении кровопролитной войны.

"Украина больше хочет мира, а именно агрессор настаивает на ведении войны!", – заявили в посольстве.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что наша страна прилагает все возможные усилия для восстановления мира. Украина защищает свои территории от захватнических планов врага от 2014 года, поэтому подобные обвинения только тезисы российской пропаганды.

Обвинение Украины, подвергшееся вероломному нападению северного соседа, в продолжающейся войне — один из самых распространенных тезисов поддержки российской пропаганды и гибридной войны в Европе. Только кремлевский режим и его последователи избегают называть войну России против Украины словом "война", маскируя российскую агрессию и геноцид под фразами "конфликт" и "спецоперация",

– говорится в заявлении посольства.

Также в представительстве заявили, что военная помощь и поддержка от других стран не приводит к увеличению количества жертв и разрушений, а наоборот позволяет освобождать территории и спасать людей от оккупантов. Ведь предоставление гарантий безопасности для Украины – это гарантии безопасности для Европы и Болгарии – в том числе.

Более того, в посольстве раскритиковали предвыборную кампанию некоторых политических сил, которые для собственных рейтингов обвиняют Украину. В заявлении говорится, что это касается не только нарративов по войне, но и спекуляций с украинскими гражданами болгарского происхождения и диаспорой болгар в Украине.

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