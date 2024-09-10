Румынские военные могут получить право сбивать российские дроны: парламент рассмотрит закон

Несколько дней назад российские беспилотники залетели на территорию Латвии и Румынии. Эти инциденты стали стимулом к действиям среди стран НАТО.

После инцидента с нарушением воздушного пространства российским беспилотником румынские парламентарии планируют пересмотреть законодательство. Они могут предоставить военным право сбивать вражеские дроны, пересекшие государственную границу, даже в мирное время.

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Когда парламент Румынии рассмотрит законопроект

Министерство обороны Румынии сообщило, что "радиолокационная система наблюдения определила и отследила траекторию беспилотника, который вошел в национальное воздушное пространство, а затем вылетел в сторону Украины".

Также Бухарест поднимал два истребителя F-16 для наблюдения за российским беспилотником. Известно, что жителей юго-восточных румынских округов Тулча и Констанца предупредили, чтобы они спрятались.

На этом фоне парламент Румынии может рассмотреть законопроект, который позволит Вооруженным силам страны сбивать российские БпЛА, которые входят в воздушное пространство страны в мирное время.

В издании отметили, что соответствующий законопроект планируют рассмотреть на следующей сессии.

Напомним, что по словам румынского премьера Марчела Чолаку, его страна не сбивала российский ударный дрон, ведь БпЛА не нацеливались на румынские цели. Он также добавил, что таким образом Россия проверяет способность соседних стран на реакцию.