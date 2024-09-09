В Румынии возле границы с Украиной снова нашли обломки "Шахеда"

В румынском уезде Тулча, что у границы с Украиной, в понедельник, 9 сентября, нашли обломки российского беспилотника. Стоит отметить, что это уже не первый инцидент с вражеским БпЛА в Румынии.

В ночь на 8 сентября по меньшей мере два российских "Шахеда" пересекли воздушное пространство Румынии. Из-за вражеских беспилотников Бухарест был вынужден поднимать в небо F-16.

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В Румынии нашли обломки дрона

Специалисты румынского Минобороны, разведывательной службы и Министерства внутренних дел "собрали фрагменты российского беспилотника" в окрестностях села Периправа в уезде Тулча.

Отмечается, что теперь обломки передадут на экспертизу "согласно правовым процедурам".

В ближайшее время поиски также состоятся в окрестностях Караорман, где, по сообщениям, есть еще один возможный район падения,

– сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что обломки нашли за пределами населенных пунктов, никакие элементы инфраструктуры не пострадали.

К слову, недавно российские беспилотники пересекали воздушное пространство не только Румынии. В частности в субботу, 7 сентября, Министерство обороны Латвии заявило, что на востоке страны упал российский дрон.