Испугались "фанатки Путина": в Румынии отменили выступление Зеленского в парламенте
Источник:"Радио Свобода"
Владимир Зеленский 10 октября совершает официальный визит в Румынию. Ожидалось, что Зеленский выступит в парламенте Румынии, однако событие было отменено.
По данным румынских журналистов, выступление Зеленского отменили из-за сопротивления части депутатов. Журналисты предполагают, что такое решение могли принять из-за возможных попыток сорвать речь со стороны депутатов "с пророссийскими симпатиями".
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В Румынии сенатор готовила провокацию во время выступления Зеленского
Как сообщает портал Digi24, сенатор Диана Шошоаке пригрозила устроить "шоу" во время выступления Зеленского.
"Будет плохо, если Зеленский придет в парламент", – заявила Шошоаке.
Во вторник, как информирует G4Media, одиозная сенаторка пришла в парламент с картой Великой Румынии и назвала Зеленского "нацистом", которому "не место в Румынии". Она не ответила на вопросы журналистов, кого она поддерживает в войне России против Украины.
Прессслужба Палаты депутатов Румынии подтвердила, что "совместное заседание Палаты депутатов и Сената в связи с обращением президента Украины отменено", однако не назвала причину решения. Выступление Зеленского в парламенте Румынии было запланировано на 17:00.
Около 16.00 у президента Украины запланирована встреча с президентом Сената, а также временным спикером Палаты депутатов.
Вечером Зеленский должен встретиться с премьер-министром Румынии Марселом Чолаку.
Зеленский пошутил об отмененном выступлении в парламенте
Во время брифинга президента Румынии Клауса Йоханниса спросили, почему Зеленский не выступит в парламенте. Он ответил, что все было согласовано заранее и были приняты соответствующие решения.
В то же время Зеленский в шутку пожаловался, почему ему не задают вопрос об отмененном выступлении в парламенте Румынии. Глава государства пошутил, что у него "нет никаких недостатков с речами".
В то же время Зеленский сказал, что приехал в Румынию выразить благодарность за поддержку Украины и обсудить стратегические вопросы с Клаусом Йоханнисом.
Кроме того, он добавил, что в следующий раз обязательно с удовольствием выступит в парламенте Румынии.
Визит Зеленского в Румынию: первые детали
- 10 октября Зеленский прибыл в Бухарест в рамках первого визита в Румынию с начала полномасштабного вторжения России. Глава государства уже встретился президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
- Зеленский и Йоханнис провели переговоры с глазу на глаз и в расширенном формате.
- Поездка Зеленского совершается на фоне систематических атак российских беспилотников по Югу Украины, в результате чего обломки дронов падают на территории Румынии.
- Украина и Румыния подписали двусторонний документ, где они зафиксировали свои договоренности о сотрудничестве в приоритетных областях. Также темой визита Зеленского в Румынию стало усиление ПВО Украины и обучение пилотов на F-16.