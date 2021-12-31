В Румынии произошло землетрясение – толчки почувствовали в Украине

В Румынии произошло мощное землетрясение магнитудой 3,7, его почувствовали и в Украине. Очаг толчков залегал на глубине около 74 километров.

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 30 декабря, в горах Вранча, что на востоке румынского государства. Расстояние до границы с нашей страной составляет 115 км.

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Землетрясение может ощущаться отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, и не несет угрозы населению,

– сообщили специалисты.

К слову, спасателям из Украины не поступали обращения о разрушениях от местных жителей.

Горы Вранча, Румыния: карта

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