В Румынии возле границы с Украиной упал беспилотник: что говорят в Бухаресте

В Румынии на ферме вблизи украинской границы нашли фрагменты беспилотника. Представители Вооруженных сил и органов охраны правопорядка Румынии уже расследуют этот инцидент.

Беспилотник упал в 8 км от переправы через Дунай, простирающейся от муниципалитета Брэила до острова. Поле, на которое упал дрон, расположено в 23 километрах от границы с Украиной.

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Местные жители сообщают, что якобы слышали "странные звуки" и делились кадрами, на которых видно, как дрон падает с неба.

По данным источников, это был российский дрон, который должен был атаковать украинские порты на Дунае и, скорее всего, у него отказала система наведения GPS.

Что заявили в Минобороны Румынии

Министерство обороны совместно со специализированными структурами проводит расследование происшествия по специальным оперативным процедурам.

Вечером 28 марта были обнаружены фрагменты, которые, судя по всему, принадлежали воздушному устройству, упавшему на фермерскую землю на Большом Браиловском острове,

– говорится в заявлении министерства.

Стоит отметить, что ранее уже фиксировали по меньшей мере пять инцидентов с падением беспилотников на румынской территории.

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