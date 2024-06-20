Румыния предоставит Украине систему ПВО Patriot несмотря на возражения Минобороны

В Румынии анонсировали передачу Украине системы ПВО Patriot. Отмечается, что причиной такого решения являются российские обстрелы, в том числе влияющие на Румынию.

Такое решение сегодня принял румынский Высший совет национальной обороны во время заседания во главе с президентом страны Клаусом Йоханнисом. Решение опубликовали на сайте президента.

Смотрите также Топить российский флот и носители ядерки: для чего Украине самолеты Super-Etendard от Аргентины

Румыния передает Patriot

Учитывая значительное ухудшение ситуации безопасности в Украине в результате постоянных и массированных нападений России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно на энергетический сектор, а также региональные последствия этой ситуации, в том числе на безопасность Румынии, в тесной координации вместе с союзниками члены Совета решили подарить Украине систему Patriot,

– говорится в заявлении.

Как пишет Reuters, страна также обсудит с союзниками замену этой системы на аналогичную для себя.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил Румынию и румынского президента Клауса Йоханниса за решение о передаче Украине комплекса Patriot.

Этот важный вклад укрепит наш воздушный щит и поможет нам лучше защитить наших людей и критическую инфраструктуру от российского воздушного террора. Я ценю сильное лидерство Румынии и принципиальную поддержку Украины,

– написал он.

Стоит упомянуть, что по данным СМИ, перед заседанием Совета нацобороны президент Румынии Клаус Йоханнис получил доклад Минобороны, в котором говорится о том, что сейчас неудачное время для отправки системы Patriot в Украину. Ранее министр обороны Анджел Тилвар неоднократно выступал против такого решения, поскольку он считает Patriot "незаменимым для защиты национальной территории".

Йоханнис снял кандидатуру на пост генсека

Кроме того, президент Румынии Йоханнис заявил, что он отзывает свою заявку на лидерство в НАТО, а Высший совет обороны страны поддержит премьер-министра Нидерландов Рютте на посту генсека Альянса.