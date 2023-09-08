Румыния и США привлекут Украину к учениям в Черном море и дельте Дуная
Источник:ВМС Румынии
Военно-морские силы Румынии и США организуют в Черном море и дельте Дуная многонациональные учения. К ним пригласили присоединиться и Украину.
Страны планируют наладить взаимодействие в борьбе с взрывными предметами, мешающими судам. Необходимую технику предоставит непосредственно Румыния и США.
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Детали многонациональных учений
ВМС Румынии совместно с США 11 – 15 сентября проведут обучение в акватории Черного моря и дельте Дуная. Они получили название "Sea Breeze 23.3". Принять участие в учениях также пригласили военнослужащих из Болгарии, Франции, Великобритании, Турции и Украины.
Страны планируют наладить оперативно-тактическое взаимодействие в сфере борьбы с взрывными устройствами с целью обеспечения свободы судоходства. В частности, это касается дрейфующих морских мин.
Румыния предоставит для обучения морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, быстроходный водолазный корабль Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортера-амфибии, штурмовые катера и другие плавсредства, а также специалистов по обезвреживанию взрывных устройств, морских пехотинцев и штабных офицеров.
Со стороны США на отработку отправят морской патрульно-разведывательный самолет Poseidon, водолазов-саперов с катерами и специальной техникой. От других стран-участниц будут участвовать водолазы, специалисты по обезвреживанию взрывных устройств и штабные офицеры.
ВМС продолжают уничтожать врага
- Военно-морские силы на днях уничтожили российский катер "Тунец". Оккупанты пытались высадиться на берег для ротации, однако им это не удалось.
- 6 сентября бойцам ВМС удалось уничтожить 2 катера и 17 вражеских дронов. В общей сложности армия России потеряла 24 кафира.
- Украина уже вывела из строя не менее 5 вражеских кораблей Черноморского флота. ВМС рассказали, что у России уже нет возможности пополнять флот.