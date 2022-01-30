В румынских Карпатах трясло: там зафиксировали землетрясение

В Румынии, в горах Вранча 30 января произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали на глубине 142 километров.

Магнитуда землетрясения, которое произошло на территории Румынии, составила 3,1. Трясло в сейсмической зоне Вранча.

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Землетрясение в Румынии

Утром 30 января в Румынии произошло землетрясение. Его обнаружили недалеко от города Брашов (расположен в 59 километрах от места толчков). Подземные толчки происходили на глубине 142 километров.

О повреждениях в результате землетрясения информации нет. Обращений от граждан к спасателям также не поступало.

Предыдущее землетрясение в Румынии: что известно

Румынию 16 января всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,4. Оно случилось вблизи гор Вранча.

Его эпицентр залегал на расстоянии 125 километров от границы с Украиной. Подземные толчки ощутили даже на территории Одесской области.

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