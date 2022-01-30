В румынских Карпатах трясло: там зафиксировали землетрясение
Источник:Realitatea
В Румынии, в горах Вранча 30 января произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали на глубине 142 километров.
Магнитуда землетрясения, которое произошло на территории Румынии, составила 3,1. Трясло в сейсмической зоне Вранча.
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Землетрясение в Румынии
Утром 30 января в Румынии произошло землетрясение. Его обнаружили недалеко от города Брашов (расположен в 59 километрах от места толчков). Подземные толчки происходили на глубине 142 километров.
О повреждениях в результате землетрясения информации нет. Обращений от граждан к спасателям также не поступало.
Предыдущее землетрясение в Румынии: что известно
Румынию 16 января всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,4. Оно случилось вблизи гор Вранча.
Его эпицентр залегал на расстоянии 125 километров от границы с Украиной. Подземные толчки ощутили даже на территории Одесской области.Обратите внимание! Н а Закарпатье 14 января снова зарегистрировали землетрясение. Сообщение о подземных толчках в области появилось второй раз за неделю. Эпицентр землетрясения был расположен на глубине в 2 километра. Его зафиксировали в 12 километрах к востоку от Ужгорода.
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