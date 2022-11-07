Эксперт сравнил Эрдогана с Лукашенко и указал на "русификацию" Турции

Эрдоган очень похож на Лукашенко по поводу того, какую политику он внедряет в своей стране. Нормального будущего у Турции с ним не будет.

Такое мнение 24 канала высказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Ранее сообщалось о том, что Эрдоган ни при чем в том, что заставило Путина дать заднюю и вернуться в зерновое соглашение.

Важно Из Средиземного моря уплыли военные корабли России: Стамбул не разрешил пройти Босфор

У Эрдогана нет друзей и союзников

Клочок рассказал, что Эрдоган похож на Лукашенко, потому что заботится о своей стране, но делает ее беднее. Кроме того, у него нет друзей и союзников. Сотрудничество Турции с Россией – это не союз, происходящий с той же Беларусью.

Последняя идея Эрдогана о создании газового хаба. Что это будет значить, мы уже проходили этот путь газовой зависимости от россиян. Они не умеют вести межгосударственный бизнес, если им что-то удачно удается продавать, они на этом безумно спекулируют.

– отметил политический и экономический эксперт.

"Русификация" Турции

Он продолжил, что вместе с тем можно наблюдать огромную русификацию Турции. На побережье страны происходит тотальное заселение россиян, как в ОАЭ. Эрдоган либо не желает этого видеть, либо не понимает этого.

"Мы знаем, что означает тотальная "русификация" территорий, и Эрдоган получит то же самое", – заметил Клочок.

По его словам, ситуация в Турции очень похожа на ситуацию в Беларуси:

Безумный экономический спад.

Безумная зависимость от российской экономики.

Газ, который Эрдоган пытается принять и непонятно, как будет передавать в Европу.

Возможность военного конфликта.

Интересы с Россией у него разные. В одних вопросах они друзья, в других – враги. Как Эрдоган будет решать эти вопросы, мне непонятно,

– подчеркнул политический и экономический эксперт.

Клочок сравнил Эрдогана с Лукашенко и указал на русификацию Турции: смотрите видео

Турция на Ближнем Востоке

Он также рассказал о том, что совершенно непонятна позиция Эрдогана в возможном конфликте на Ближнем Востоке. Он и против Израиля, и против Ирана. Такое впечатление, будто он вообще против всех.

"Однако, если ты против страны, которую поддерживает твой партнер по Североатлантическому альянсу, то ты против всего НАТО. Надо определиться, так не может быть. Турция должна играть роль в безопасности, а сейчас ее в таковой не видно", – подчеркнул Клочок.

Новости Турции: последние события