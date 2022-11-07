Таку думку 24 каналу висловив політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Раніше повідомлялось про те, що Ердоган ні до чого в тому, що змусило Путіна дати задню та повернутись у зернову угоду.

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В Ердогана немає друзів і союзників

Клочок розповів, що Ердоган схожий на Лукашенка, бо ніби дбає про свою країну, але робить її біднішою. Крім того, в нього немає друзів і союзників. Співпраця Туреччини з Росією – це не союз, що відбувається з тією ж Білоруссю.

Остання ідея Ердогана щодо створення газового хабу. Що це буде означати, ми вже проходили цей шлях газової залежності від росіян. Вони не вміють вести міждержавний бізнес, якщо їм щось вдало вдається продавати, вони на цьому шалено спекулюють,

– зазначив політичний та економічний експерт.

"Русифікація" Туреччини

Він продовжив, що разом з тим можна спостерігати величезну "русифікацію" Туреччини. На узбережжі країни відбувається тотальне заселення росіян, як в ОАЕ. Ердоган або не хоче цього бачити, або не розуміє цього.

"Ми знаємо, що означає тотальна "русифікація" територій, й Ердоган отримає те саме", – зауважив Клочок.

За його словами, ситуація в Туреччині дуже схожа на ситуацію в Білорусі:

Шалений економічний спад.

Шалена залежність від російської економіки.

Газ, який Ердоган намагається прийняти і незрозуміло як буде передавати в Європу.

Можливість військового конфлікту.

Інтереси з Росією в нього різні. В одних питаннях вони друзі, в інших – вороги. Як Ердоган розв'язуватиме ці питання, мені незрозуміло,

– наголосив політичний і економічний експерт.

Клочок порівняв Ердогана з Лукашенком і вказав на русифікацію Туреччини: дивіться відео

Туреччина на Близькому Сході

Він також розказав про те, що абсолютно незрозуміла позиція Ердогана в можливому конфлікті на Близькому Сході. Він і проти Ізраїлю, і проти Ірану. Таке враження, ніби він узагалі проти всіх.

"Однак, якщо ти проти країни, яку підтримує твій партнер по Північноатлантичному альянсі, то ти проти всього НАТО. Треба визначитись, так не може бути. Туреччина має відіграти безпекову роль, а нині її такої не видно", – підкреслив Клочок.

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