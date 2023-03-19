"Отец-пенсионер подарил": у чиновника таможни обнаружили 150 тысяч долларов странного происхождения

НАПК обнаружило, что заместитель председателя Государственной таможенной службы получил от отца-пенсионера денежный "подарок" в размере 150 тысяч долларов. Речь идет о Руслане Черкасском. Это дело будут расследовать в САП.

В пятницу, 17 марта, Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что провело мониторинг образа жизни высокопоставленного чиновника таможни Руслана Черкасского. В итоге стало известно, что чиновник владеет активами сомнительного происхождения на сумму около 150 тысяч долларов (4 миллиона гривен на момент получения).

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"Подарок от отца-пенсионера"

Важно, что с этим фактом, – вероятно, незаконного обогащения – уже знакомятся в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Чиновник (Руслан Черкасский – 24 Канал) 13 июня 2020 года подал в реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, где проинформировал, что получил 11 июня от своего отца подарок в денежной форме на сумму свыше 3 миллионов 995 гривен,

– говорится в сообщении НАПК.

Вместе с тем в сообщении приведены объяснения чиновника, что, мол, "дар от отца" он оформил нотариально – есть договор дарения ему 150 тысяч долларов. И самое главное, об этом идет речь в декларации за 2020 год.

Мониторинг НАПК обнаружил, что отец и мать Черкасского не имели таких больших финансовых ресурсов для подарка. К тому же стало известно, что отец чиновника в 2018 году приобрел квартиру в Киеве более чем за 1,8 миллиона гривен и паркоместо за 100 тысяч гривен.

Заметим, что в дальнейшем будет решаться вопрос о признании этого актива в размере 150 тысяч долларов Черкасского необоснованным и его взыскании в доход государства согласно статье 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.

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