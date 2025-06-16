Зеленский предлагает назначить Кравченко на должность Генпрокурора

Президент Украины дал согласие на назначение Кравченко Руслана Андреевича на должность Генерального прокурора. Во вторник, 17 июня, состоится представление кандидатуры.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука и председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

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Назначение Генпрокурора

Арахамия сообщил, что 17 июня состоится заседание фракции "Слуга народа", в ходе которого будет представлена кандидатура Генерального прокурора Украины.

В парламент уже поступило представление президента Украины Владимира Зеленского на назначение Руслана Кравченко на эту должность,

– заявил он.

Политик добавил, что представление будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний Верховной Рады. Нардеп Ярослав Железняк подчеркнул, что голосование за генпрокурора Руслана Кравченко уже завтра, 17 июня, будет на заседании парламента.

Что известно о Руслане Кравченко

Кравченко Руслан Андреевич – председатель Государственной налоговой службы Украины. С 10 апреля 2023 года до 30 декабря 2024 года он был руководителем Киевской областной военной администрации.

В автобиографии мужчины говорится, что в 2014 – 2015 годах он принимал непосредственное участие в антитеррористической операции при исполнении служебных обязанностей в должности прокурора. Кравченко получил статус участника боевых действий.

С 2021 года он возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области, а с 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в этом городе.

В течение службы на различных должностях Руслан Кравченко руководил работой команды прокуроров, которые участвовали в резонансных уголовных расследованиях, в частности о Януковиче, агрессии России, чиновниках вооруженных сил Кремля и военнослужащих. Председателем Государственной налоговой службы Украины назначен 31 декабря 2024 года.