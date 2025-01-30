"Если бы со мной что-то случилось": что известно о тревожном сообщении на странице Марцинкива

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в соцсетях опубликовал неоднозначное сообщение. В нем он отметил, что в случае непредвиденных обстоятельств его полномочия перейдут к секретарю городского совета Виктору Синишину.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Руслана Марцинкива в Facebook.

Смотрите также Мэр Ивано-Франковска пригрозил мобилизацией тем, кто выбрасывает крупногабаритные отходы на свалку

Что известно о сообщении на странице мэра Франковска

На странице Марцинкива появилось сообщение, в котором он отметил, что если бы с ним что-то случилось, он доверяет секретарю городского совета Виктору Синишину.

Просто хочу сказать: никогда не прогибался ни под кого. А кто имеет свое мнение, того не любят. Поэтому в случае, если бы со мной что-то случилось (физически или по-другому), знайте – доверяю секретарю городского совета Виктору Синишину. Это – порядочный и ответственный человек, который по закону имеет право выполнять обязанности управления обществом,

– говорится в сообщении.

Журналисты 24 Канала пытались связаться с Русланом Марцинкивым, впрочем, на телефонные звонки он не отвечает.

Что заявили в пресс-службе Руслана Марцинкива

Начальница отдела патронатной службы горисполкома Ольга Гоянюк заявила 24 Каналу, что поскольку это личная страница городского головы, она не может комментировать ситуацию.

Под сообщением на личной странице Руслана Марцинкива появилось немало комментариев со словами поддержки. В частности, сообщение прокомментировали народный депутат Игорь Фрис, депутат Ивано-Франковского областного совета, военнослужащий батальона "Свобода" бригады Нацгвардии "Рубеж" Михаил Иваночко и дочь языковеда Ирины Фарион, София Семчишин.

Комментарии под сообщением Руслана Марцинкива / Скриншот

Марцинкив объяснил свое сообщение

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вышел в прямой эфир, чтобы объяснить свое утреннее заявление. Он отметил, что в условиях войны, когда он часто посещает передовую и видит, как ежедневно везут раненых.

Марцинкив свое сообщение: смотрите видео

Марцинкив поделился собственным опытом, когда во время поездок ему приходилось оказываться в ситуациях, где могли произойти смертельные случаи, но, к счастью, все обошлось.

Также мы видим, что происходит с местным самоуправлением по другим областям. Видим заявления различных городских голов. Видим, как на Львовщине сегодня штрафует ТЦК городских голов за мобилизацию, хотя все понимают, что городской голова не имеет принуждения и не может привести военнообязанных в ТЦК. Но вместо этого мы видим, что происходят эти события. Видим заявление Кличко, события в Ужгороде. Это не значит, что я не ошибаюсь. Все ошибаются в этой жизни. Но по моему мнению сегодня очень важно, чтобы местное самоуправление сохранилось. Это есть основа. Кто бы ни сидел на моей должности, местное самоуправление является основой государства,

– отметил мэр.

Он отметил, что местное самоуправление оказалось под финансовым и другими давлениями, поэтому он считает необходимым обратить на это внимание.