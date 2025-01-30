Он отметил, что написал это сообщение из-за нескольких обстоятельств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на стрим Руслана Марцинкива в фейсбуке.

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Как объяснил свое сообщение в фейсбуке Марцинкив

Руслан Марцинкив отметил, что лично для него сообщение, которое он обнародовал на личной странице в фейсбуке, является очень важным.

Знаете, живем во времени войны, где время от времени я езжу на Восток к ребятам. Даже последний раз была поездка в Купянск и другие города, где вижу, как ежедневно везут наших ребят. И даже за свои поездки дважды был в таких ситуациях, когда могли быть и смертельные случаи. К счастью, спасибо Богу и нашим защитникам, все хорошо,

– сказал городской голова Ивано-Франковска.

Кроме того, он отметил, что все видят, что сейчас происходит с местным самоуправлением в других областях. Говорится о штрафах во Львовской области от ТЦК к городским головам за невыполнение плана мобилизации.

В то же время Марцинкив заявил, что городской голова не имеет принуждения и не может привести военнообязанного к ТЦК, потому что не имеет таких полномочий.

"По моему мнению, сегодня важно, чтобы местное самоуправление сохранилось. Потому что местное самоуправление – это основа. Кто бы ни занимал мою должность, местное самоуправление сегодня является основой нашего государства и без этого ничего не будет", – отметил он.

В прямой эфир он вышел также с секретарем Ивано-Франковского горсовета Виктором Синишиным, о котором он упомянул в заметке в фейсбуке. По словам Марцинкива, в случае чего, Синишин и по закону, и, в конце концов, будет выполнять функции городского головы, если что-то произойдет с Марцинкивым.

Не ищите сенсаций. Потому что уже кое-кто мне пишет об уголовных делах. На сегодня нет уголовных дел лично на меня. Но видим, что происходит в других городах. Только Господь Бог не делает ошибок. Видим события, которые происходили с Ириной Фарион. Поэтому я понимаю, что я - невечный в это время, это время опасности,

– резюмировал городской голова Ивано-Франковска.

К слову, Руслан Марцинкив 30 января опубликовал сообщение на своей личной фейсбук-странице, что в случае чего его полномочия перейдут к секретарю городского совета Виктору Синишину. Однако в этом сообщении причины, почему он решил написать это сообщение, мэр Ивано-Франковска не объяснил.