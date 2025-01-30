Він зазначив, що написав цей допис через кілька обставин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на стрим Руслана Марцінківа у фейсбуці.

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Як пояснив своє повідомлення у фейсбуці Марцінків

Руслан Марцінків зазначив, що особисто для нього повідомлення, яке він оприлюднив на особистій сторінці у фейсбуці, є дуже важливим.

Знаєте, живемо у часі війни, де час від часу я їжджу на Схід до хлопців. Навіть останній раз була поїздка у Куп'янськ та інші міста, де бачу, як щоденно везуть наших хлопців. І навіть за свої поїздки двічі був в таких ситуаціях, коли могли бути й смертельні випадки. На щастя, дякую Богові та нашим захисникам, все добре,

– сказав міський голова Івано-Франківська.

Окрім того, він зазначив, що всі бачать, що зараз відбувається з місцевим самоврядуванням в інших областях. Мовиться про штрафи на Львівщині від ТЦК до міських голів за невиконання плану мобілізації.

Водночас Марцінків заявив, що міський голова не має примусу та не може привести військовозобов'язаного до ТЦК, тому що не має таких повноважень.

"На мою думку, сьогодні важливо, щоб місцеве самоврядування збереглося. Бо місцеве самоврядування – це основа. Хто б не обіймав мою посаду, місцеве самоврядування сьогодні є основою нашої держави і без цього нічого не буде", – зазначив він.

В прямий етер він вийшов також із секретарем Івано-Франківської міськради Віктором Синишиним, про якого він згадав у дописі у фейсбуці. За словами Марцінківа, в разі чогось, Синишин і за законом, і, зрештою, виконуватиме функції міського голови, якщо щось станеться з Марцінківим.

Не шукайте сенсацій. Бо вже дехто мені пише про кримінальні справи. На сьогодні немає кримінальних справ особисто на мене. Але бачимо, що відбувається в інших містах. Тільки Господь Бог не робить помилок. Бачимо події, які відбувалися з Іриною Фаріон. Тому я розумію, що я — невічний у цей час, цей час небезпеки,

– резюмував міський голова Івано-Франківська.

До слова, Руслан Марцінків 30 січня опублікував допис на своїй особистій фейсбук-сторінці, що у разі чого його повноваження перейдуть до секретаря міської ради Віктора Синишина. Однак у цьому повідомленні причини, чому він вирішив написати цей допис, мер Івано-Франківська не пояснив.