8 января, 21:22
Президент назначил главой Черновицкой ОГА Руслана Осипенко: что известно о нем

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Руслан Осипенко назначен председателем Черновицкой ОГА, ранее возглавлял Нацполицию в Донецкой области.
  • Осипенко работал в правоохранительных органах с 1996 года, имеет опыт на руководящих должностях и служил в нескольких областях Украины.

Новым главой Черновицкой областной военной администрации стал Руслан Осипенко. До этого он более четырех лет возглавлял Нацполицию в Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента Украины №38/2026.

Кто такой Руслан Осипенко?

47-летний Руслан Осипенко родом из Луганской области.

В органах внутренних дел он работал с 1996 года: служил в Киевской, Полтавской и Николаевских областях, а также Департаменте стратегических расследований Нацполиции – в частности на руководящих должностях.

В 2020 году Осипенко занимал должность заместителя начальника-начальника криминальной полиции Черкасской области, а с октября 2021 года временно исполнял обязанности начальника ГУНП в Херсонской области.

В качестве руководителя Нацполиции Донецкой области его представили в ноябре 2021 года.

Известно также, что в июле 2022 года президент Зеленский предоставил Осипенко специальное звание генерала полиции третьего ранга.

В 2024 году его наградили орденом Даниила Галицкого за "личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

Назначение глав ОВА: что известно?

  • Ранее Зеленский анонсировал смену глав ОВА в 5 областях и провел собеседования с кандидатами.
     

  • Новых глав ОВА, согласно указам, получат Полтавская, Черновицкая, Винницкая и Днепропетровская области.
     

  • По словам президента, ключевая цель назначений – это усиление местного самоуправления, устойчивости общин и возможностей регионов защищать жизнь и помогать общинам, которые в этом нуждаются.