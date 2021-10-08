Руслан Стефанчук стал новым председателем Верховной Рады

Нардепы 7 октября отправили в отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. А уже 8 октября на эту должность назначили Руслана Стефанчука.

За назначение Стефанчука новым спикером Верховной Рады свои голоса отдал 261 народный депутат.

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Стефанчук – новый председатель Рады

Нардепы на заседании 8 октября избрали новым председателем парламента Руслана Стефанчука, который до сих пор занимал должность первого вице-спикера Рады. Назначение председателя парламента начали рассматривать накануне, однако заседание перенесли.

Прежде чем выбрать нового спикера, нардепы провели рейтинговое голосование поочередно за всех кандидатов. На рейтинговом голосовании Стефанчук набрал 257 голосов, что было наибольшим количеством. Впоследствии его кандидатуру поставили на окончательное голосование.

Голосование за нового спикера: смотрите видео

кроме Стефанчука, депутаты выдвигали кандидатами на эту должность Алексея Гончаренко и Яну Зинкевич. Ярослав Железняк и Гео Лерос снялись с голосования.

Став спикером, руслан Стефанчук пересел на свое кресло в центре президиума и сразу же, без торжественной речи, начал ведение заседания. Он поставил предложения об изменении регламента и работе без перерыва.

Как за Стефанчука проголосовали нардепы

Всего за назначение Стефанчука проголосовал 261 нардеп, против – 3, воздержались – 63, не голосовали – 29.

Как свидетельствуют данные поименного голосования, практически вся "Слуга народа" поддержала своего же кандидата – за 222 голоса. Против высказался лишь Артем Дмитрук.

Не голосовали:

Даниил Гетманцев,

Оксана Дмитриева,

Владимир Козак,

Василий Мокан,

Михаил Крячко,

Роман Соха.



Голосование за назначение Стефанчука спикером / Скриншот с видео

Не поддержали Стефанчука ОПЗЖ, "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Депутатские группы "Довіра" и "За майбутнє" в подавляющем большинстве были "за".

Речь Стефанчука перед назначением

что депутатскую карточку умершего Антона Полякова уже изъяли. Его нет в списке поименного голосования на сайте Рады.

В своей речи перед голосованием еще 7 октября Стефанчук поблагодарил фракцию "Слуга народа", которая выдвинула его на должность спикера Рады.

Он напомнил, что, выступая перед утверждением на пост вице-спикера, говорил о доверии и ответственности. "Считаю, что эти вещи не потеряли актуальности и теперь", – добавил Стефанчук.

Новый председатель Рады подчеркнул, что парламент всегда был местом, где приветствовалась политика и законотворчество. Однако отметил, что в последнее время в стенах Рады слишком много политики. Вместо этого нужно больше работать над созданием законов.

На посту председателя Верховной Рады я вижу возможность повышения качества украинского законодательства,

– подытожил Стефанчук.

Он также упомянул важные документы, к принятию которых был причастен.

Что известно о Руслане Стефанчуке

Он родился в Тернополе в семье медиков. Имеет два высших образования: по специальности "правоведение" и "менеджмент производственной сферы".

Стефанчук – доктор юридических наук, адвокат, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, экс-заместитель главного редактора юридического журнала "Право Украины".

Работал помощником народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Анатолия Матвиенко, а также бывшего вице-премьера Степана Кубива.

В 2011 – 2013 годах заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства верховной Рады.

В мае 2019 года Владимир Зеленский назначил его своим советником и представителем в парламенте. А в конце августа того же года он стал первым вице-спикером Совета.

Отставка Разумкова: основное

Официальная процедура отзыва Дмитрия Разумкова с поста спикера стартовала 4 октября.

Уже 5 октября нардепы отстранили его от ведения заседаний на 2 дня.

Голосование за отставку его с поста спикера состоялось 7 октября. Это решение поддержали 246 нардепов, в том числе 211 "слуг народа".