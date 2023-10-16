Начальник отдела кибербезопасности ГНСУ Сыровой получил еще одно подозрение

Российский агент Руслан Сыровой, который был старшим лейтенантом ГНСУ на Закарпатье, получил дополнительное подозрение. Предателю сообщили о подозрении в государственной измене.

После предательства и бегства Сыровый дал большое интервью одному из российских пабликов, где рассказал, что занимался подрывной деятельностью против Украины с 2014 года, еще во время службы в Луганской области. Он предоставлял террористам самопровозглашенной республики на территории Луганской области информацию о размещении подразделений ВСУ.

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Подозрение в государственной измене

С начала полномасштабного вторжения Руслан Сыровой начал активнее сотрудничать с ФСБ. Правоохранитель служил в пограничных подразделениях в Лисичанске. Полученная от него информация якобы помогала врагу наносить точные удары по позициям ВСУ.

Получив ранения и пройдя реабилитацию, он воспользовался возможностью и перевелся на Закарпатье. В июне 2022 года Сыровой возглавил группу киберзащиты отделения связи одного из пограничных подразделений.

Предатель хвастался, что на этом посту он продолжал передавать данные российским спецслужбам. Когда он узнал, что его собираются проверять, сообщил об этом своим кураторам в Кремле. По их указанию, в составе группы уклонистов он незаконно пересек границу с Венгрией, в дальнейшем вылетел в Стамбул, а уже оттуда – в Москву.

Руслан Сыровый рассказал, что его семья уже получила российское гражданство, и он якобы планирует поселиться на Дальнем Востоке, где ему предлагают работу и жилье.

Ему сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание – до 15 лет тюрьмы. В настоящее время проверяются контакты предателя и его возможности передачи тайных данных.

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