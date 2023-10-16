Після зради та втечі Сировий дав велике інтерв'ю одному з російських пабліків, де розповів, що займався підривною діяльністю проти України з 2014 року, ще під час служби у Луганській області. Він надавав терористам самопроголошеної республіки на території Луганської області інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ.
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Підозра у державній зраді
Від початку повномасштабного вторгнення Руслан Сировий почав активніше співпрацювати з ФСБ. Правоохоронець служив у прикордонних підрозділах у Лисичанську. Отримана від нього інформація нібито допомагала ворогу завдавати точних ударів по позиціях ЗСУ.
Отримавши поранення і пройшовши реабілітацію, він скористався можливістю та перевівся на Закарпаття. У червні 2022 Сировий очолив групу кіберзахисту відділення зв'язку одного з прикордонних підрозділів.
Зрадник вихвалявся, що на цій посаді він продовжував передавати дані російським спецслужбам. Коли він дізнався, що його збираються перевіряти – повідомив про це своїм кураторам у Кремлі. За їх вказівкою, у складі групи ухилянтів він незаконно перетнув кордон з Угорщиною, надалі вилетів у Стамбул, а вже звідти – до Москви.
Руслан Сировий розповів, що його родина вже отримала російське громадянство і він нібито планує оселитися на Далекому Сході, де йому пропонують роботу та житло.
Йому повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статей передбачає покарання – до 15 років ув’язнення. Наразі перевіряються контакти зрадника та його можливості щодо передачі таємних даних.
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Що відомо про Сирового
- Руслан Сировий народився у Лисичанську. Від червня 2022 року він служив прикордонником-зв'язківцем на Закарпатті.
- Працівники ДБР у співпраці з СБУ та Держприкордонслужбою заочно повідомили агенту російських спецслужб про підозру у дезертирстві. Сировий у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною. Після цього в одному з російських пабліків з'явилася інформація про те, що зрадник тривалий час працював агентом спецслужб Росії і зараз перебуває у Москві.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Росія намагатиметься використовувати зрадника насамперед в ІПСО проти України. За його словами, хоч персона Сирового незначного "калібру", але все-таки згодиться Росії.