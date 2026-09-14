Кравченко отстранили, но есть проблема: Железняк объяснил, почему работа Генпрокуратуры парализована

Решение о увольнении Руслана Кравченко вызвало процессуальный и юридический кризис. Впрочем, главной причиной коллапса стало отсутствие лица, уполномоченного исполнять обязанности генерального прокурора.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, отметив, что Кравченко уехал в командировку и не назначил временного исполняющего обязанности.

Работа Генпрокуратуры парализована

По словам народного депутата, во время рассмотрения представления президента об отставке Кравченко на заседании профильного комитета произошел юридический коллапс. Сейчас нет ни одного человека, который имел бы право подписывать процессуальные документы или принимать решения.

В данном случае сложилась довольно странная ситуация, которая во многом характеризует управление страной в целом. Господин Кравченко уехал в командировку, а первый заместитель уволилась, и он ни на кого не возложил обязанности исполняющего обязанности генпрокурора,

– подчеркнул Железняк.

Он подчеркнул, что генеральный прокурор отвечает за огромный объем работы – от подписания подозрений и процессуального руководства до утверждения внутренних приказов и командировок сотрудников. Из-за отсутствия руководителя ключевой правоохранительный орган фактически прекратил функционирование.

И главная проблема в том, что даже непонятно, а кто сейчас отвечает за Генпрокуратуру. Получается, что у нас страна осталась вообще без Генпрокуратуры. Это абсолютный абсурд и сюр,

– подчеркнул нардеп.

Железняк отметил, что в истории Украины уже бывали случаи длительного сохранения вакансий в высших органах власти. Однако в случае с прокуратурой раньше всегда сохранялось наличие временно исполняющего обязанности.

"После того, как уволил Костина, 8 месяцев исполнял обязанности господин Хоменко. Генерального прокурора не было, потому что Зеленский искал кандидатуру, но там хотя бы был человек, который исполнял обязанности. Сейчас его нет", – обратил внимание народный депутат.

Он подытожил, что эта ситуация является ярким примером хаоса в государственном управлении, и властям придется срочно искать юридический выход из этого кризиса.

Железняк о Генпрокуратуре: смотрите видео