Про це 24 Каналу розповів нардеп від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, зауваживши, що Кравченко виїхав у відрядження й не призначив тимчасового виконувача обов'язків.

Робота Генпрокуратури паралізована

За словами нардепа, під час розгляду подання президента про відставку Кравченка на засіданні профільного комітету виявився юридичний колапс. Наразі немає жодної особи, яка мала б право підписувати процесуальні документи або ухвалювати рішення.

В цьому випадку зараз достатньо дивна ситуація, яка багато в чому характеризує в цілому управління країною. Пан Кравченко поїхав у відрядження, а перша заступниця звільнилась, і він ні на кого не поклав обов'язки виконувати бути в.о. генпрокурора,

– наголосив Железняк.

Він підкреслив, що генеральний прокурор відповідає за величезний масив роботи – від підписання підозр та процесуального керівництва до затвердження внутрішніх наказів і відряджень працівників. Через відсутність керівника ключовий правоохоронний орган фактично припинив функціонування.

І головна проблема, що навіть не зрозуміло, а хто зараз відповідальний за Генпрокуратуру. Виходить, що у нас країна залишилась взагалі без Генпрокуратури. Це абсолютний абсурд і сюр,

– підкреслив нардеп.

Железняк зазначив, що в історії України вже траплялися випадки тривалого збереження вакансій у вищих органів влади. Однак у випадку з прокуратурою раніше завжди зберігалася наявність тимчасово виконувача обов'язків.

"Після того, як звільнили Костіна, 8 місяців виконував обов'язки пан Хоменко. Не було генпрокурора, тому що Зеленський шукав кандидатуру, але там хоча б була людина, яка виконувала обов'язки. Зараз її немає", – звернув увагу народний депутат.

Він підсумував, що ця ситуація є яскравим прикладом хаосу в державному управлінні, і владі доведеться терміново шукати юридичний вихід із цієї кризи.

Железняк про Генпрокуратуру: дивіться відео