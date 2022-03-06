"Русня, поцарапаете мост – вас вынесут": запорожцы пригрозили оккупантам
6 марта 2022 , 16:08Читати новину українською
Источник:телеграм BRATCHUK
В Запорожье жители приготовили предупреждение для российских оккупантов. Соответствующее фотоподтверждение опубликовали в социальных сетях.
Известно, что в Запорожье мост ждали 18 лет и только недавно его дождались и наконец-то достроили.
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Как пишут местные жители, запорожцы реально будут убивать и выгрызать глаза, если с ним что-нибудь произойдет.
Согласно фотографии, в городе повесили баннер с соответствующей предупреждающей надписью. "Русня, поцарапаете мост, Бабурчане вас на вилах вынесут. Я предупредил...".
Фото предупреждения / Фото телеграм
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