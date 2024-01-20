"Будете бояться - на*** ничего не будет": русская бабушка послала Путина и обратилась к молодежи
Источник:Андрей Цаплиенко
Некоторые жители России могут сказать на камеру то, что думают о главе Кремля. Как, например, бабушка, которая послала Путина, а потом объяснила: в той ситуации, которая есть, больше нечего делать, "все на нулях".
Соответствующее видео опубликовал в своем канале журналист Андрей Цаплиенко. Проект с опросами россиян на улице называется "Что делать", что отсылает к названию книги Чернышевского, известной в СССР. Выражение стало крылатым.
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Русская бабушка сравнила современную Россию с голодным послевоенным СССР
Мне 82. Я ту войну пережила (Вторую мировую, – 24 Канал), тогда была голодная, и сейчас такая же голодная. Тогда ничего не было, но мы тогда друг друга кормили, угощали, помогали друг другу. Сейчас вот там (в магазине, – 24 Канал) полно всего лежит, а мы все голодные. Очень трудно,
– констатировала она.
Еще женщина пожаловалась на знаменитое "импортозамещение". Она купила пену для волос российского производителя, но не смогла уложить ею волосы.
Русская бабушка послала Путина на*** и обратилась к молодежи: смотрите видео
На вопрос журналистки, есть ли у российской молодежи хоть какое-то будущее, бабушка отреагировала очень эмоционально.
"Вы не бойтесь... потому что вы боитесь, вы всего боитесь! Боитесь сказать, всего пугаетесь. Когда боишься, то страх побеждает все. Не бойтесь: если будете бояться – на*** ничего не будет", – резко сказала она.
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Могут ли протесты в Башкортостане стать национально-освободительными
- Призыв не бояться следует взять на вооружение всем россиянам. Впрочем, раскачать российскую лодку не так-то легко.
- Известный певец призвал выйти на протест 19 января в Уфе, чтобы потребовать равенства. Он осудил русский национализм, сказав, что россияне давно притесняют башкиров. Поэтому население национальных республик России должно требовать больших прав, в том числе самостоятельно выбирать своих руководителей.
- Но на акции в Уфе люди не произносили лозунги – они пели и танцевали. На вопросы полиции объясняли, что пришли полюбоваться памятником в выходной (акция проходила у памятника Салавату Юлаеву). Несмотря на это, все же произошла стычка с ОМОНом, несколько десятков человек были задержаны.
- Следственный комитет возбудил дело по статье о массовых беспорядках. В Кремле, на удивление, не считают протесты в городке Баймак 17 января массовыми.
- Мнения экспертов разделились: кто-то считает, что "башкирские" протесты распространятся по всей России и станут началом национально-освободительного движения, кто-то более скептичен.