"Русские матери будут плакать по своим сыновьям": Джонсон мощно поддержал Украину в Мюнхене

В немецком Мюнхене 19 февраля проходит конференция по безопасности. На ней выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и мощно поддержал Украину в противостоянии с Россией.

Он заявил, что страна-агрессор рискует потерять все, если пойдет в наступление. А последствия таких действий России станут ощутимыми для всего мира, сообщает 24 канал.

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Основные тезисы из выступления Джонсона

Великобритания по-прежнему выступает за полную поддержку Украины и против агрессии России. Глава правительства страны во время выступления произнес важные вещи, в частности:

Мы будем вводить санкции против отдельных лиц, компаний, государственных учреждений.

Не можем позволить России шантажировать Европу для расширения своего влияния.

Необходимо быть готовыми к информационным провокациям со стороны России.

Все, что происходит на границе с Украиной – это результат угроз, которые Россия создала для НАТО.

Необходимо готовиться к затяжному кризису и давлению со стороны России.

После войны России в Украине пойдут годы репрессий.

Кроме того, Джонсон предостерег Кремль, что в случае агрессии "многие российские матери будут плакать по своим сыновьям". Он в очередной раз призвал Россию к переговорам, объяснив, что ей не угрожают, но хотят остановить катастрофу путем мирного диалога.

Политик вспомнил НАТО

Не обошел Борис Джонсон в своей речи и ситуацию с НАТО. По его словам, Альянс создан для безопасности и в этом готовы убеждать Путина.

В 2014 году НАТО не имело сил на востоке Германии, и с тех пор увеличилось количество военных для защиты восточного фланга Альянса. НАТО усиливается из-за напряжения, которое создал Путин. Мы не готовы закрывать наши открытые двери,

– сказал он.

Последние заявления Джонсона на фоне обострения

Борис Джонсон уверял, что Запад должен быть единым перед переговорами по кризису, который создала Россия. По его словам, нужно "мощное проявление солидарности".

Премьер Великобритании также заявлял, что обстрел детсада в Станице Луганской – это операция под чужим флагом. Россия хочет дискредитировать Украину.

Джонсон заверил, что Великобритания готова ввести жесткие санкции против России в случае вторжения в Украину. В частности, речь идет о финансовых рынках и недвижимости.

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