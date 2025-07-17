Пели русские песни во время вечеринки: как накажут администратора клуба в Киеве

В четверг, 17 июля, в телеграмм-каналах появилось видео из развлекательного заведения в Голосеевском районе столицы. На вечеринке звучали песни на языке страны-агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Правоохранители провели проверку, на администратора составили протокол.

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Что известно об инциденте?

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, которая задокументировала обстоятельства инцидента.

В результате проверки в отношении администратора заведения был составлен протокол по статье Кодекса Украины об административных правонарушениях – нарушение правил предоставления услуг работниками сферы обслуживания, что предусматривает от 17 до 170 гривен штрафа.

К тому же правоохранители направили официальное обращение к Уполномоченному по защите государственного языка для надлежащего реагирования на нарушение языкового законодательства.

Обратите внимание! Полиция призывает организаторов культурных и развлекательных заведений быть ответственными и соблюдать действующее законодательство. Публичное использование языка государства-агрессора недопустимо.

К слову, посетители клуба пели на русском песню экс-участника группы "Грибы" Ильи Капустина и российского рэпера с псевдонимом "Есчевский".

Напомним, недавно языковой скандал разгорелся после концерта Верки Сердючки – Андрея Данилко раскритиковали из-за выступления в Киеве 13 июня, где он исполнял русскоязычные песни из своего репертуара. Однако, по словам тогдашнего языкового омбудсмена Тараса Креминя, это не запрещено законом.