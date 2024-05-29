На третий год "сво" в регионе импортозаместили большую часть местных мужчин на эмигрантов. Как выяснилось, это не очень нравится местным женщинам, передает 24 Канал. Они жалуются, что не чувствуют себя в безопасности.

Смотрите также Безобразие, – пропагандисты панически визжат в эфире из-за ударов по России и Крыму

Из-за "сво" в Подмосковье дефицит россиян

В регионе большинство мужчин уже забрали на фронт, а местные женщины ноют об этом на камеру. Россиянка на эмоциях чуть не сломала камеру от того, что она чувствует. Жительница "болот" жалуется на мигрантов и боится, что они ночью за ней придут.

Как только они (эмигранты – 24 Канал) получат приказ, потому что их здесь сейчас большинство, то нам ночью просто перережут глотки. В 2009 году их было 40 – 50%, сейчас 98%,

– жалуется на камеру россиянка.

С ее слов получается, что в Подмосковье – сердце русского мира осталось всего 2% русских.

В других регионах страны-агрессора проблемы куда серьезнее. В то же время Владимиру Путину безразлично на своих людей. Ему нет дела до того, что происходит, например, на Белгородщине, на которую уже распространилась путинская "спецоперация".

Местные власти решили оставить своих людей без выплат и помощи. Губернатор Вячеслав Гладков решил, что если люди возвращаются к себе домой, ведь логично, чтобы в других регионах их не сильно ждут, то местные власти им не будут оказывать помощь.

Если человек не воспринимает наши аргументы, что в данных населенных пунктах находиться невозможно и принимает самостоятельно решение вернуться, то мы будем рассматривать вопрос о не предоставлении помощи в случае повреждения личного транспорта, а также ранения или гибели,

– цинично заявления в своей речи губернатор Белгородщины.

В то же время диктатора продолжает рассказывать сказки о ценностях, мораль и важность жизни, а получается так, что и в Подмосковье россияне заканчиваются, и приграничных с Украиной областях. Ответ на вопрос, что для Путина человеческая жизнь очевиден.

Зашкварные новости из России