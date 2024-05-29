На третій рік "сво" у регіоні імпортозамістили більшу частину місцевих чоловіків на емігрантів. Як з'ясувалося, це не дуже подобається місцевим жінкам, передає 24 Канал. Вони бідкаються, що не відчувають себе у безпеці.

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Через "сво" у Підмосков'ї дефіцит росіян

У регіоні більшість чоловіків уже забрали на фронт, а місцеві жінки ниють про це на камеру. Росіянка на емоціях мало не зламала камеру від того, що вона відчуває. Мешканка "болот" скаржиться на мігрантів і боїться, що вони вночі за нею прийдуть.

Як тільки вони (емігранти – 24 Канал) отримають наказ, тому що їх тут зараз більшість, то нам вночі просто переріжуть горлянки. У 2009 році їх було 40 – 50%, зараз 98%,

– бідкається на камеру росіянка.

З її слів виходить, що у Підмосков'ї – серці руського міра залишилося всього 2% росіян.

В інших регіонах країни-агресорки проблеми куди серйозніше. Водночас Владіміру Путіну байдуже на своїх людей. Йому немає діла до того, що відбувається, наприклад, на Бєлгородщині, на яку вже поширилася путінська "спецоперація".

Місцева влада вирішила залишити своїх людей без виплат й допомоги. Губернатор В'ячеслав Гладков вирішив, що якщо люди повертаються до себе додому, адже логічно, щоб в інших регіонах на них не сильно чекають, то місцева влада їм не надаватиме допомогу.

Якщо людина не сприймає наші аргументи, що у даних населених пунктах перебувати неможливо й ухвалює самостійно рішення повернутися, то ми розглядатимемо питання про не надання допомоги у випадку пошкодження особистого транспорту, а також поранення чи загибелі,

– цинічно заяви у своїй промові губернатор Бєлгородщини.

Водночас диктатора продовжує розповідати казки про цінності, мораль та важливість життя, а виходить так, що і в Підмосков'ї росіяни закінчуються, і прикордонних з Україною областях. Відповідь на питання, що для Путіна людське життя очевидна.

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