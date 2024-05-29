Один з так званих "танків-мангалів" російської армії так і не доїхав до України. Він потрапив у масштабну ДТП у Бєлгородській області, передає 24 Канал.

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Пошкоджень зазнали декілька машин

У місцевих телеграм-каналах пишуть, що тягач, який віз бронетехніку окупантів, зіткнувся на об'їзній міста Короча з фурою. Вона, своєю чергою, перевозила птахів. Ймовірно, автомобілі не змогли розминутись.

На відео, яке оприлюднили у соцмережах, можна побачити, що внаслідок аварії пошкоджень зазнали ще кілька машин. Загалом, аварія виглядає серйозною. Одна фура перекинулась. Крім цього, відомо, що постраждало декілька людей.

Танк потрапив в ДТП: дивіться відео

У Бєлгороді "швидка" потрапила в аварію