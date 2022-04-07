Русские, вы все поедете на встречу с Кобзоном

Решили подвигать красные линии? Прекрасно. Кубань – это Украина. Падлы кремлевские, вы тут все поете песню "мы пойдем до конца, до победы". Вы даже не знаете, что для вас победа.

Ад ждет

Цели не заявлены, тысячи российских солдат убиты и еще десятки, вполне возможно, мы отправим на концерт к Жириновскому.

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Да, все, как обещал Путин. В рай? Нет – этих негодяев загребут исключительно в ад. Черти там сковородку уже разогревают, добавляют туда масла, танцуют вокруг этого огня и ждут: "Вольфович, давай к нам. Ведь это ты разбудил самые низкие чувства в российском обществе".

Жириновский говорил, что никому ничего плохого не желает. Сейчас российские официальные представители тоже говорят, что они не убивают украинцев – они их защищают.

Видео, где Жириновский режет торт в виде Украины, – уже несколько лет. И именно по этим лекалам пытается продвинуться Российская Федерация. Поэтому этот кремлевский старец, который, молодец, первым отправился в гонку на лафетах, он много вещей говорил тогда, которые казались абсурдными и странными. Но теперь все по-другому. У этого "главного аналитика" тоже были просчеты.

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Украина похоронит "вторую армию мира"

Если 22 февраля 2022 года (за два дня до войны) российские пропагандоны говорили о том, что Россия только поднимет бровь, и мы тут все упадем от страха, то лишь через месяц войны выясняется, что Украина – вторая армия Европы, после России. А когда мы разобьем российских оккупантов, то автоматически станем армией №1.

Но вы слышали (от пропагандистов – 24 канал): "напугать США", "напугать Запад". Отчасти это удается. Однако, по моему мнению, даже в западных, европейских столицах, в США начинают понимать, что играть в эту игру, испугаться российской ядерной бомбы, наверное, не стоит.

И, по моему мнению, Запад сейчас выстраивает военную политику в отношении России с условием того, что он (Путин – 24 канал) нажмет на ядерную кнопку. Но если это так, то коренные изменения в западном мире уже произошли, а Украина получит все необходимое оружие для того, чтобы убивать российских солдат, офицеров ну и, конечно же, генералов. Заказывали встречу с Кобзоном? Вы поедете туда все.

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