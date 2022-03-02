Русских матерей ждут тысячи похоронок
2 марта 2022 , 15:21Читати новину українською
Источник:телеграм Александра Коваленко
Російське командування затримує відправлення "похоронок" сім'ям загиблих в Україні військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації.
Напрасно старушка ждет сына домой
Интересно, как долго они будут задерживать процесс, который каждый день имеет документальное исчисление сотнями, а в особо ударные дни даже более тысячи жмуриков?
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Морги забиты до отказы
Так же интересна повальная истерия российских матерей, которые весь этот вал макулатуры начнут получать.
Хотя, опять-таки, возникает вопрос, как долго они смогут забивать свои морги телами, дабы отсрочивать отправку похоронки и собственно тела.
В общем, скоро будет неистовый вой на Залесье.
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