РДК расширяет деятельность: что делает подразделение, совершившее рейды на Белгородщину и Брянщину

"Русский Добровольческий Корпус" известен своими рейдами в Брянске и Белгородской области. Но кроме того, его бойцы принимают участие в боях на самых горячих направлениях российско-украинской войны, в частности на Донбассе и Запорожье.

В новом материале проекта "Украинский Свидетель" – бойцы РДК ("Русский добровольческий корпус"). Подразделение состоит из этнических россиян, живущих на территории Украины и воюющих на ее стороне. Герои сюжета – бойцы с позывными "Фортуна", "Могила" и "Лаки".

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РДК воюет на территории Украины

РДК известен, прежде всего, своими рейдами на территории России – в Белгородской и Брянской областях. Но не все знают, что его бойцы воюют бок о бок с украинцами в самых горячих точках этой войны, в частности на Донбассе и на Запорожском направлении.

Бойцы РДК / Скриншоты 24 Канала

Запорожье – это Бахмут 3.0. Здесь вдвое больше артиллерии и техники, множество дронов. Ночью летают осветительные ракеты, стреляют БМП и это выглядит как какие-то "Звездные войны",

– рассказывает "Могила".

Также "Могила" рассказал несколько невероятных историй из собственного боевого опыта на Запорожском направлении. Их можно услышать в интервью.

Истории бойцов РДК: смотрите видео

Что будет, если боец из РДК попадет в плен

По мнению "Фортуны", россияне будут мстить – устроят показательные унижения, будут пытать. Но зачем попадать в плен, если есть другие варианты.

Плен невозможен. Подорваться на гранате гораздо легче. У РДК есть даже соответствующий внутренний приказ,

– делится он.

А вот "Лаки" говорит, что нет смысла сдаваться в плен, если у тебя есть оружие.

Чем закончится война

Также бойцы поделились своими мыслями по поводу окончания российско-украинской войны.

Здесь есть два варианта. Или оккупированные территории возвращаются в Украину, а Россия платит репарации, но глобальных перемен не происходит. Тогда война повторится, но будет еще более интенсивной. Второй вариант – это гражданская война как следствие образа жизни и культуры, культивируемых со времен образования Советского Союза,

– размышляет "Фортуна".