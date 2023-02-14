Как во Львове относятся к русскоязычным: Садовый опроверг российские фейки

Андрей Садовый опроверг русские фейки. Речь идет о заявлениях российских пропагандистов, которые врут, что во Львове вроде бы притесняют русскоязычных людей.

Садовый подчеркнул, что во Львове к людям всегда было человеческое отношение. Львовяне прекрасно понимают: кто друг, а кто враг.

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Мы понимаем, что многие люди, живущие на Востоке, были под влиянием российской пропаганды,

– заявил Садовый.

Мэр Львова рассказал о встрече с женщиной из Луганской области. Она рассказала, что волновалась, отправляясь во Львов – сердце национализма – на лечение.

"И когда ее здесь приняли как родную, была максимальная помощь, она просто не смогла сдержать слезы, потому что так же было настроено большое количество ее знакомых и друзей", – добавил мэр.

Он подчеркнул, что многие русскоязычные, которые приезжают во Львов, со временем начинают говорить по-украински. Садовый добавил: это происходит с уважением к Украине и украинским традициям.

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