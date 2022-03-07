"Русский корабль, пошел на*уй": у вражеского флота потери

У российского флота – потери. Украинские защитники уничтожили вражеский корабль в Одессе.

Об этом в своем телеграме сообщил Сергей Братчук, пресс-секретарь Оперативного штаба Одесской ОВА. Соответствующее сообщение он опубликовал 7 марта.

​Читайте также Одесса готова дать отпор: Дерибасовскую заблокировали противотанковыми ежами

Россияне потеряли корабль

"Немного держали интригу, а сейчас уже могу сказать. Русский корабль – пошел на*уй. У врага – потери, наши молодцы. Слава ВСУ! Слава Украине! Украина – превыше всего. Слава нации, смерть врагам! Будем уничтожать врага. Минус один вражеский корабль", – подчеркнул Братчук.

Других подробностей журналист пока не сообщал.

Ранее президент Зеленский предупреждал, что россияне могут бомбить Одессу. Если это произойдет, то станет настоящим историческим преступлением, подчеркнул политик.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!