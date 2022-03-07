Про це у своєму телеграмі повідомив Сергій Братчук, речник Оперативного штабу Одеської ОВА. Відповідний допис він опублікував 7 березня.

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Росіяни втратили корабель

"Трошечки тримали інтригу, а зараз вже можу сказати. Російський корабель – пішов на*уй. У ворога – втрати, наші молодці. Слава ЗСУ! Слава Україні! Україна – понад усе. Слава нації, смерть ворогам! Будемо знищувати ворога. Мінус один ворожий корабель", – наголосив Братчук.

Інших подробиць журналіст наразі не повідомляв.

Раніше президент Зеленський попереджав, що росіяни можуть бомбардувати Одесу. Якщо це станеться, то буде справжнім історичним злочином, наголосив політик.

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