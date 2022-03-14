Русский солдат, тебя здесь никто не боится: новые обращения киевских "Валькирий"

"Валькирия" Киева продолжают стоять на защите украинской земли от российских захватчиков.

24 канал получил новые видео обращения женщин, которые присоединились к Вооруженным Силам и территориальной обороне, чтобы дать отпор российской оккупационной армии.

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Сейчас оккупнат решил прийти в Киев и мы здесь его уже ждем. Русский солдат, тебя здесь никто не боится! "Валькирии" Киева готовы бок о бок с нашими мужчинами убивать тебя,

– говорит одна из защитниц Василиса.

Другая "валькирия" Сандра в мирное время писала в культурной и продакшн сферах.

Сейчас вы пришли на мою землю, чтобы убивать людей, несмотря на то, дети это или беременные женщины. Вы бомбите больницы и школы. И я вам этого простить не могу. Запомните, вы – покойники! И физически и информационно,

– говорит она.

Важно Продолжение будет хуже, – автор "Бронированного разума" о психологическом состоянии оккупантов

Она также подчеркнула, что позаботится о том, чтобы кадры с решением Гаагского трибунала по поводу преступлений российских оккупантов в Украине увидели их дети и даже их правнуки.