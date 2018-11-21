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      Русский проиграл выборы президента Интерпола: появилась реакция МИД Украины

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      МИД Украины отреагировал на избрание нового президента Интерпола
      МИД Украины отреагировал на избрание нового президента Интерпола / Фото из открытых источников

      Министерство иностранных дел Украины приветствовало избрание представителя Южной Кореи Ким Чен Янга на должность главы Интерпола. В ведомстве отметили, что если бы победил россиянин Александр Прокопчук, то Кремль смог бы использовать Интерпол для масштабного вмешательства, саботажа и шпионажа в мире.

      Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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      В дипведомстве подчеркнули, что будут поддерживать усилия южнокорейца, чтобы укрепить эффективность и авторитет Интерпола.

      По словам представителей МИД, национальная полиция провела активную кампанию с партнерами, чтобы не допустить попытку России возглавить организацию.

      "Целью (кампании – 24 канал) было недопущение реализации замыслов России по использованию этой авторитетной международной организации для еще более масштабного вмешательства, саботажа, подрыва усилий международного сообщества по достижению Интерполом уставных целей, а также для выполнения планов российских спецслужб на территории иностранных государств", – говорится в сообщении.

      Также, в ведомстве напомнили, что мир должен противостоять агрессии России.

      Эта ситуация еще раз подчеркнула важность усиления взаимодействия демократических стран мира на всех многосторонних площадках для нужд недопущения использования международных организаций для осуществления Москвой своих нечестных и агрессивных планов,
      – подытожили в МИД.

      Напомним, 21 ноября новым президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпола) выбрали представителя Южной Кореи Ким Чен Янга. Главным конкурентом южнокорейца был россиянин Александр Прокопчук, который проиграл все три тура голосования.

      Отметим, что Александр Прокопчук является старшим родным братом представителя Украины в ОБСЕ в Вене – Игоря Прокопчука. Он также является кадровым сотрудником российской разведки, а во второй половине 1990-х годов занимался шпионажем против США.

      После известия о том, что главой Интерпола может стать Прокопчук, ряд стран выразили свои слова критики. В частности, депутат Европейского парламента Ребекка Хармс обратилась к странам-членам ЕС с призывом выйти из состава Интерпола, если его таки возглавит Прокопчук. Пригрозила выйти из организации и Украина.

      Что такое Интерпол?
      Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не вправе вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия Южная Корея МИД Украины Интерпол
      Источник: 24 Канал
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