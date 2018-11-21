Росіянин програв вибори президента Інтерполу: з'явилась реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України привітало обрання представника Південної Кореї Кім Чен Янга на посаду голови Інтерполу. У відомстві зазначили, що якби перемогу здобув росіянин Олександр Прокопчук, то Кремль зміг би використовувати Інтерпол для масштабного втручання, саботажу та шпигунства у світі.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

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У дипвідомстві підкреслили, що будуть підтримувати зусилля південнокорейця, аби зміцнити ефективність та авторитет Інтерполу.

За словами представників МЗС, національна поліція провела активну кампанію з країнами-партнерами, щоб не допустити спробу Росії очолити організацію.

"Метою (кампанії, – 24 канал) було недопущення реалізації задумів Росії щодо використання цієї авторитетної міжнародної організації для ще більш масштабного втручання, саботажу, підриву зусиль міжнародного співтовариства щодо досягнення Інтерполом статутних цілей, а також для виконання планів російських спецслужб на території іноземних країн", – йдеться у повідомленні.

Також, у відомстві нагадали, що світ має протистояти агресії Росії.

Ця ситуація ще раз підкреслила важливість посилення взаємодії демократичних країн світу на всіх багатосторонніх майданчиках для потреб недопущення використання міжнародних організацій для здійснення Москвою своїх недоброчесних і агресивних планів,

– підсумували в МЗС.

Нагадаємо, 21 листопада новим президентом Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) обрали представника Південної Кореї Кім Чен Янга. Головним конкурентом південнокорейця був росіянин Олександр Прокопчук, який програв всі три тури голосування.



Зазначимо, що Олександр Прокопчук є старшим рідним братом представника України в ОБСЄ у Відні – Ігоря Прокопчука. Він також є кадровим співробітником російської розвідки, а в другій половині 1990-х років займався шпигунством проти США.



Після звістки про те, що головою Інтерполу може стати Прокопчук, низка країн висловили свої слова критики. Зокрема, депутатка Європейського парламенту Ребекка Хармс звернулась до країн-членів ЄС із закликом вийти зі складу Інтерполу, якщо його таки очолить Прокопчук. Пригрозила вийти з організації й Україна.

Що таке Інтерпол?Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.