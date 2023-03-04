Как в армии Эстонии воспринимают русскоязычных: министр обороны рассказал детали

В Эстонии проживает достаточно большая диаспора россиян – примерно более 23%. Русскоязычные также входят в состав армии страны.

Никакой проблемы из-за этого не видят. Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

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Как воспринимают русскоязычных в армии Эстонии

Певкур рассказал, что граждане Эстонии обязаны проходить срочную службу.

Мы принимаем всех наших граждан как граждан Эстонии, мы не делаем никакой разницы. И это также означает, что да, они (русскоязычные – 24 канал) есть и в эстонской армии,

– отметил министр обороны.

По его словам, дело не в том, на каком языке человек разговаривает, а в том, что у него на сердце и в голове.

"Поэтому в этом смысле мы не видим никаких проблем в том, что у нас также есть граждане, которые происходят из русскоязычных семей, но все они прекрасно говорят на эстонском языке и являются гражданами Эстонии", – подытожил Певкур.

Министр обороны Эстонии посетил Киев

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур 26 февраля побывал в Киеве. Он встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и объявил об очередном пакете военной помощи Украине. В этот раз в нем будет оружие и оборудование. Речь идет, в частности, о:

полевом мобильном госпитале Role 2,

автоматах и пистолетах,

БПЛА,

тепловизорах,

генераторах,

зарядных устройствах,

а также одежде.

Резников рассказал, что общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП. Он поблагодарил эстонцев за помощь и выразил свое восхищение дружественной страной.