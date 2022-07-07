Марафон для оккупантов, – Капранов жестко отреагировал на создание русскоязычного контента
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что украинские журналисты могут и должны создавать русскоязычный контент, потому что его смотрят россияне. Мол, так мы можем доказывать им свое мнение.
Он привел в качестве аргумента, что украинский канал FreeДом, который говорит по-русски, имеет более 40% просмотров на YouTube из России. По мнению Ткаченко, это поможет россиянам узнать, что действительно происходит в Украине и даже, возможно, заставит их сложить оружие.
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Марафон для российских оккупантов
Такие слова министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко прокомментировал писатель и публицист Дмитрий Капранов. Об этом сообщает 24 канал.
То, что сказал министр, могу очень просто охарактеризовать. Это марафон для оккупнатовв. Или я чего-то не понимаю?
– заявил писатель.
Украина не должна тратить деньги на оккупантов
Он отметил, что, анализируя такое заявление, можно сделать выводы, что Украина тратит свои деньги и ресурс, чтобы создавать продукт специально для российских оккупантов. В то же время он добавил, что 40% тех, кто смотрит из России, это даже не более половины (60%) людей, которые смотрят канал из Украины.
То есть, как подчеркнул писатель, большинство – это все же украинцы, владеющие государственным языком. В то же время получается, что 40% оккупантов диктуют нашему государству информационную политику.
То есть я только перевожу на украинский язык то, что сказал министр. Наша власть танцует под дудку оккупантов, и это очень досадно,
– заметил Капранов.
Нужно понимать для кого работаете
Он отметил, что, конечно, YouTube – это абсолютно демократическая среда, и каждый может делать для него любой ролик, на любом языке. Однако все должны четко понимать, для кого работают.
"Если вы работаете для оккупантов – без вопросов, делайте YouTube на русском языке. Если работаете для Украины и украинцев, то делайте YouTube на украинском языке. Все просто", – подчеркнул Капранов.Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.
Капранов жестко отреагировал на создание русскоязычного контента: смотрите видео
Заявление Ткаченко о русскоязычном контенте: что известно
- Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко эксклюзивно для 24 канала поделился своим мнением о русскоязычном контенте в украинском YouTube. По его мнению, украинцы могут лучше донести русским правду на их языке.
- По словам Ткаченко, если украинцы готовы вести свою справедливую войну, в том числе и на русском языке, чтобы убедить россиян и заставить их сложить оружие, то они должны и будут это делать. Он также подчеркнул, что фронт продолжается не только физически, но и в культурном и информационном пространстве.
- Именно поэтому, по его мнению, инициатива создания русскоязычного контента, возникшая на третьей неделе полномасштабного вторжения России в Украину, достаточно справедлива. В качестве примера он привел украинский канал FreeДом, который говорит на русском языке, и имеет более 40% просмотров на YouTube из России.